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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، وذلك بعد رحيله بشكل رسمي عن نادي السد القطري، خلال الساعات الماضية.

وكان نادي السد القطري قد أعلن بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية، في بيان يفيد برحيل المهاجم الجزائري عن الفريق.

حقيقة انضمام بغداد بونجاح للأهلي بعد رحيله عن السد القطري

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "ارتبط اسم المهاجم الجزائري بالنادي الأهلي ويتردد أن هناك مفاوضات جدية من قبل النادي الأهلي مع بغداد بونجاح بعد رحيله عن السد القطري، لكن هل هذه حقيقة أم لا، ليس لدي أي معلومة، بالإضافة إلى أن بغداد سنه كبير ومن الممكن أن يكون خارج حسابات القلعة الحمراء".

وتابع: "الأهلي لديه 3 مهاجمين حاليًا كهربا وموديست ووسام أبو علي، وذلك بعد رحيل المهاجم الفرنسي عن المارد الأحمر يتبقى كهربا ووسام فهل ممكن الأهلي يفكر في مهاجم ثالث أم لا، الحقيقة إن الأهلي يفكر حاليا في مدافع وظهير أيسر أكثر من إنه يتعاقد مع مهاجم".

وجدير بالذكر أن بغداد بونجاح كان قد انضم لصفوف السد القطري في يوليو عام 2015، شارك في 225 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 201 هدف وقدم 60 تمريرة حاسمة، كما حصل على العديد من الألقاب.

