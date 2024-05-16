نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يُعيد نجم ريال مدريد لمركزه بسبب مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني من إعلان التعاقد مع النجم كيليان مبابي من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

أنشيلوتي يُعيد نجم ريال مدريد لمركزه

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد يدرس إعادة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام إلى مركزه الأساسي في الموسم القادم.

وأوضحت أن كارلو أنشيلوتي سوف يعيد جود بيلينجهام إلى مركز خط الوسط في الموسم الجديد بسبب التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

وكان جود بيلينجهام شارك مع نادي ريال مدريد في الخط الأمامي هذا الموسم وساهم وتألق بشكل كبير جدا في هذا المركز.

وتمكن الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام من إحراز 19 هدف مع النادي الملكي هذا الموسم في الدوري الإسباني كما أنه تمكن من صناعة 6 أهداف أخرى.