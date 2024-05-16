نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ50 مليون يورو.. ريال مدريد يراقب خليفة كارفخال في البوندسليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرصد نادي ريال مدريد، صفقة قوية في مركز الظهير الأيمن من الدوري الألماني وذلك من أجل دعم صفوف الفريق الملكي خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

فريمبونج على رادار ريال مدريد

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بإن نادي ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الهولندي جيريمي فريمبونج ظهير أيمن باير ليفركوزن.

وأشارت الصحيفة إلى إن جيريمي فريمبونج يميل لمغادرة صفوف باير ليفركوزن هذا الصيف، وسط اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، ليكون خليفة النجم الحالي داني كارفخال في المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر إن فريمبونج صاحب الـ23 عامًا، لديه شرط جزائي في عقده مع باير ليفركوزنه بقيمة 50 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

وارتبط اسم فريمبونج في الوقت الحالي، بناديي مانشستر سيتي واليونايتد، ويدخل ريال مدريد ضمن المهتمين بالحصول على خدماته في الصيف الجاري.