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أحمد جودة - القاهرة - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس أنه سيطالب الأعضاء الـ211 التابعين له باعتبار الإساءة العنصرية في كرة القدم جريمة تأديبية.

"فيفا" يتخذ خطوات فاعلة لمحاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم

واقترح فيفا أيضا إمكانية إتباع إيماءات متفق عليها عالميا يستخدمها اللاعبون للتواصل مع الحكام حال وقوع حوادث عنصرية، من خلال وضع الأيدي متقاطعة عند الرسغين ورفعها في الهواء.

وأكد فيفا أنه سيتم طرح تعهد خماسي لمواجعة العنصرية للاتحادات الأعضاء بالاتحاد الدولي غدا الجمعة خلال الجمعية العمومية المنعقدة في بانكوك.

وتعهد السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا قبل أشهر بتطبيق سياسة عالمية النطاق فيما يتعلق بمكافحة العنصرية، وقد تشاور مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، صاحب البشرة السمراء والذي كثيرا ما يتعرض لاستفزازات عنصرية في إسبانيا.

ويستهدف فيفا أيضا إنشاء لجنة من اللاعبين "لمراقبة وتقديم المشورة بشأن تنفيذ هذه الإجراءات في جميع أنحاء العالم".