انت الأن تتابع خبر الخليج ضد الاتحاد ببطولة دوري روشن السعودي.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سوف يحل فريق الاتحاد ضيفًا على فريق الخليج وذلك خلال مساء يوم غد الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد، وتعد هذه المباراة ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة دوري روشن السعودي، حيث يسعى نادي الاتحاد لتحقيق الفوز ومصالحة كافة جماهيره وذلك بعد موسم محبط للآمال وفشله في كافة المسابقات السابقة، ولذلك سنتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها من خلال هذا المقال.

موعد مباراة الخليج والاتحاد

تقوم جميع الجماهير الكروية بالبحث عن موعد مباراة الاتحاد والخليج في بطولة دوري روشن السعودي، حيث أنه من المقرر إقامة المباراة خلال يوم غد الخميس الموافق 16 مايو ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي، والتي من المرتقب أن يتم انطلاق صافرة الحكم لبداية المباراة طبقاً للتوقيتات التالية:

سيتم انطلاق صافرة المباراة في تمام الساعة 10.00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان وتركيا.

بينما تبدأ المباراة خلال الساعة 9.00 مساءً بكل من السعودية ومصر والعراق والكويت وقطر واليمن وسوريا.

بينما سيكون موعد المباراة في ليبيا والسودان وإيطاليا وألمانيا في تمام الساعة 8.00 مساءً.

أما بالنسبة لكل من تونس والجزائر والمغرب فإن موعد المباراة بهم سيكون خلال الساعة 7.00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد

سيتم نقل مباراة الاتحاد والخليج ضمن الجولة 32 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين من خلال القنوات التالية:

ستكون المباراة متاحة من خلال قناة SSC SPORT 1 HD وذلك بصوت المعلق الرياضي عبدالله الحربي.

كما سيتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC SPORT 1 SD كما سيتولى مهمة التعليق بهذه المباراة المعلق الرياضي عيسى الزدجالي.

بينما سيقوم المعلق الرياضي حاتم بطيشة بمهمة التعليق على المباراة وذلك عبر قناة SSC SPORT 5 HD.

كما سيتاح أيضاً بث المباشر للمباراة وذلك عن طريق منصة شاهد Shahid VIP بصوت المعلق الرياضي عبدالله الحربي.

ما هو فريق الخليج السعودي؟

يعد نادي الخليج واحد من أهم أندية المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية وبالأخص في مدينة سيهات، وقد تم تأسيسه عام 1945 باسم نادي النسر.

متى صنع فريق الاتحاد؟

يعد نادي الاتحاد هو أقدم نادي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، حيث قد تم تأسيسه عام 1927 وبالأخص يوم 26 ديسمبر الموافق 2 رجب 1346.

من اكثر بطولات الاتحاد؟