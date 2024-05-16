ملعب رادس المرعب.. تميمة عكسية للترجي أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - "وفي رادس لينا حكايات".. هكذا يتغنى جمهور الأهلي بـ "علو كعب" فريقه في مواجهاته السابقة أمام الترجي التونسي في عقر داره ووسط مشجعيه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تتجه أنظار الجماهير العربية، يوم السبت 15 مايو، صوب الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس من أجل متابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة موسم 2023-24.

استطاع الأهلي، العبور إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تفوقه على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 في إياب نصف النهائي، علمًا بإن الذهاب انتهى بالتعادل السلبي، بينما الترجي التونسي تجاوز صن داونز الجنوب إفريقي بعدما كرر فوزه عليه ذهابًا وإيابًا بـ1-0.

ويتطلع فريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للخروج بنتيجة إيجابية أو التعادل أمام مضيّفه الترجي من ملعب "رادس"، على أن يحسم اللقب في لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي، يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري.

ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" نتائج الأهلي في مواجهاته السابقة أمام الترجي في رادس منذ 2010:

حكايات الأهلي في رادس.. عندما تلعب وكأنك صاحب الأرض

الأهلي دائمًا ما يعوّد جماهيره على اللعب بشراسة أمام الفرق التونسية بشكل عام في عقر دارها وخاصةً ملعب "رادس"، حيث يظهر الأحمر وكأنه يلعب على أرضه متناسيًا الحضور الجماهيري الكبير للخصم بالملعب.

ويمثل ملعب “رادس”، تميمة عكسية للترجي، الذي لم يعد يضمن الفوز عليه في مواجهة منافسه الأهلي القاهري بالبطولة القارية رغم الأجواء الجماهيرية المُحفزة للاعبي الفريق التونسي.

التقى الأهلي والترجي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2010، وانتهى الذهاب بينهما بتفوق الأحمر 2-1 في القاهرة، بينما فاز الفريق التونسي على أرضه 1-0 في الإياب ليحصد بطاقة التأهل للدور النهائي.

ولعب الأهلي ضد الترجي في دور المجموعات من نسخة 2012، وانتهى الذهاب بفوز الفريق التونسي بـ1-0 ومنذ ذلك الحين لم ينجح "أبناء رادس" في الفوز على ملعبهم أمام المارد الأحمر سوى مرة واحدة.

وبدأت عقدة "رادس"، عندما توج الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا نسخة 2012 بعد فوزه على الترجي في عقر داره بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب علمًا بإن نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 حسمت موقعة ذهاب الدور النهائي بينهما في القاهرة.

الأهلي “عقدة” الترجي في رادس

كما تجدد الصدام بين الطرفين في نسخة 2017 بدور ربع نهائي البطولة القارية وحينها تفوق المارد الأحمر بنتيجة 2-1 في رادس، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 2-2 في القاهرة.

وخاض الفريقان 4 مواجهات في نسخة 2018 حيث لعبا في مرحلة المجموعات والدور النهائي، وفاز الأهلي على الترجي 1-0 في رادس بعدما تعادلا ذهابًا دون أهداف في مصر.

ووصل الأهلي والترجي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2018 وحينها انتهى الذهاب في القاهرة بفوز الأحمر 3-1 قبل أن ينتصر الفريق التونسي على ملعبه برادس بنتيجة 3-0 ويتوج باللقب.

وفي نسخة 2021؛ التقى الأهلي والترجي في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا وانتهى الذهاب بفوز الأحمر 1-0 في رادس، قبل أن يحسم أيضًا الإياب بنتيجة 3-0 في القاهرة.

واصطدم الأهلي بنظيره الترجي مرة جديدة في نسخة 2023 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وحقق الفريق الأحمر الفوز بملعب رادس بنتيجة 3-0 وحسم أيضًا الإياب بـ1-0 في القاهرة.

وبشكل عام؛ خاض الأهلي، 12 مباراة على ملعب رادس في مختلف البطولات الإفريقية، منها 11 أمام الترجي ومواجهة وحيدة مع الصفاقسي والإفريقي.

ولعب الأهلي، 3 نهائيات لدوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس، حيث فاز في نهائيين وخسر الثالث، وكان اللقب الأول أمام الصفاقسي في 2006 والثاني أمام الترجي في 2012 بينما لم ينجح الأحمر في الفوز بنهائي 2018.

فهل يحقق "أبناء القلعة الحمراء" اللقب الثالث لهم على ملعب "رادس" في نهائي 2024 المرتقب ضد الترجي؟