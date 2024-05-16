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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تأجيل منافسات الجولتين المقبلتين من الدوري البرازيلي بسبب الفيضانات التي تجتاح جنوبي البلاد، والتي أسفرت حتى الآن عن وفاة 150 شخصًا وسقوط أكثر من 800 مصاب ونزوح ما يزيد عن 600 ألف آخرين، بينما لا يزال 108 أشخاص في عداد المفقودين

الدوري البرازيلي يتوقف بسبب الفيضانات

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان أنه قرر تعليق منافسات البطولة المحلية مؤقتا بعد التشاور مع الأندية الـ20 التي تتنافس في دوري الدرجة الأولى، وتلقي طلب من 15 منها لإيقاف البطولة حتى 27 مايو على الأقل.

وكانت أندية جريميو وإنترناسيونال وجوفنتودي الواقعة في غراندي دو سول، الولاية الأكثر تضررًا من الفيضانات في البرازيل، هي من طلبت في البداية إيقاف البطولة المحلية.