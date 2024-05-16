نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي للمحترفين دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي للمحترفين دون تقطيع، الخليج ضد الاتحاد.. يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا، اليوم الخميس، على مضيفه الخليج، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم 2023/2024.

موعد مباراة الاتحاد ضد الحليج

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الخليج ضد الاتحاد، في الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الأمير محمد بن فهد» معقل رفقاء محمد شريف.

الخليج ضد الاتحاد في الدوري السعودي



ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مباراة اليوم أمام الخليج، وهو في جعبته 50 نقطة يحتل بهم «حامل اللقب» المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، من 31 مباراة خاضهم العميد في المسابقة حتى الآن، بواقع 15 انتصارًا، و5 تعادلات، وتلقت كتيبة جاياردو الهزيمة في 11 لقاء.

بينما يحتل فريق الخليج رفقاء محمد شريف، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 36 نقطة من 31 مباراة خاضهم الفريق في المسابقة حتى الآن، بواقع 9 انتصارات ومثلهم من التعادلات، وتلقى الهزيمة في 13 لقاء.

الغيابات تضرب الاتحاد قبل مواجهة الخليج في الدوري السعودي



ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد العديد من نجومه في مباراة الخليج اليوم، حيث يتصدر قائمة الغيابات النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما والدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله ثنائي خط الهجوم.

كما يغيب المدافع الدولي أحمد حجازي عن صفوف الاتحاد في مباراة اليوم، بالإضافة إلى الحارس الدولي السعودي عبد الله المعيوف.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الخليج في الدوري السعودي اليوم



وجاء تشكيل الاتحاد المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: تركي الجعدي - حسن كادش - سعد آل موسى - فواز الصقور.

خط الوسط: أحمد الغامدي - نجولو كانتي - فيصل الغامدي.

خط الهجوم: مروان الصحفي - رومارينيو دا سيلفا - صالح العمري.