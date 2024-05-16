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أحمد جودة - القاهرة - الآن - "دون ولا هللة" شاهد بث مباشر مباراة الاتحاد والخليج اليوم الخميس الدوري السعودي 2024، تنطلق المباراة المرتقبة بين الفريقين الاتحاد والخليج في تمام الساعة الـ9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ويشارك الاتحاد باللقاء وهو بالمركز الخامس برصيد 50 نقطة، بينما يقع الخليج بالمركز الـ11 برصيد 36 نقطة.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

متى موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟



موعد مباراة الخليج والاتحاد في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 16 مايو 2024 على ملعب الامير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟



تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟



يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الخليج والاتحاد عبر تطبيق شاهد.