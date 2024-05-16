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أحمد جودة - القاهرة - أكد برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه سيستمر مع الفريق إذا أراد النادي بقاءه.

برونو فيرنانديز يكشف موقفه من البقاء مع مانشستر يونايتد

ويصر إريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد، على أن النادي ليس لديه أي نية للسماح لفرنانديز بالرحيل.

وقال فرنانديز، الذي عاد للمشاركة مع الفريق أمس الأربعاء بعدما غاب في آخر مباراتين، لشبكة "سكاي سبورتس":" سأظل هنا حتى... قلت إذا كان النادي يحتاجني".

وأضاف:"أشعر أن النادي يريدني أن أكون جزءا من المستقبل، لذلك، كما قلت دائما، لا اريد أن أصبح لاعبا لا يريد النادي تواجده".

وأتم:"إذا كان هناك أي سبب يجعلهم لا يريدونني، سأرحل، ولكن إذا أرادوا استمراري سأستمر".