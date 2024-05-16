لابورتا يغيب عن حضور مباراة برشلونة وألميريا لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - يغيب خوان لابورتا رئيس برشلونة، عن حضور مباراة الفريق أمام ألميريا في بطولة الإسباني، والمقرر لها مساء اليوم الخميس.

لابورتا لن يحضر مباراة برشلونة وألميريا

يحل فريق برشلونة، ضيفًا على نظيره ألميريا في تمام العاشرة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

وحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن خوان لابورتا لن يتواجد في المنصة لمتابعة مباراة اليوم ضد ألميريا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لابورتا بقي في برشلونة وسيسافر غدًا مع فريق السيدات إلى سرقسطة من أجل نهائي كأس المملكة.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، حصدها من 23 فوزًا و7 تعادلات مقابل 5 هزائم.