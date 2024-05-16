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أحمد جودة - القاهرة - تويتر الآن بث مباشر مباراة الإتحاد والخليج في دوري روشن السعودي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي من أجل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في الجولة الثانية والثلاثون من عمر دوري روشن السعودي لكرة القدم، في المواجهة التي تحظي باهتمام كبير من قبل الملايين من عشاق عالم الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية.

وتقدم بوابة "دوت الخليج"، في التقرير التالي، موعد مباراة الإتحاد والخليج في دوري روشن، بالإضافة إلى طريقة مشاهدة المباراة، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر. في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

موعد مباراة الإتحاد الخليج في دوري روشن



ويمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي بموسم سيئ جدا، لذلك يحتاج إلى الفوز على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في الجولة الثانية والثلاثون من عمر دوري روشن السعودي لكرة القدم، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في باقي المباريات حتى يضمن احتلال مركز متقدم يؤدي إلى مشاركتة في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الموسم الكروي المقبل.



موعد مباراة الإتحاد والخليج اليوم



وسوف يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في الجولة الثانية والثلاثون من عمر دوري روشن السعودي لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر مايو من العام الجاري بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وسط حضور عدد كبير من جمهور الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد والخليج



وسوف تنقل قناة إس إس سي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي أمام الفريق الأول لكرة القدم الخليج في الجولة 32 من عمر دوري روشن السعودي لكرة القدم.