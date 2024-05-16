نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان ينضم لسباق عمالقة أوروبا على خطف نجم البوندسليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم نادي إيه سي ميلان الإيطالي إلى سباق التعاقد مع الصفقة المرتقبة خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويشهد سوق الانتقالات الصيفي الجاري عدد مختلف ومميز من الصفقات التي تضعها مختلف الأندية على طاولتها للمجيء بها إلى الفريق.

ميلان يرغب في ضم جيراسي

وفي سياق ذلك فإن نادي ميلان مهتم بالحصول على خدمات أحد لاعبي شتوتجارت خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن ميلان وضع المهاجم سيرهو جيراسي، جوهرة نادي شتوتجارت على طاولته للتعاقد معه في الصيف.

وينضم نادي بوروسيا دورتموند أيضًا إلى سباق التعاقد مع اللاعب الذي يمتلك شرطًا جزائيًا مع فريقه بقيمة 17.5 مليون يورو.