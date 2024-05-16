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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية عن مفأجاة من العيار الثقيل بشأن تجديد عقد نجم الفريق خلال الفترة القليلة القادمة لتحصينه من الرحيل.

ريال مدريد يصدم الجميع ويجدد عقد نجمه

ويريد ريال مدريد تجديد عقد لاعبيه الذين يريد بقاءهم مع النادي الفترة القادمة لضمان استمرارهم داخل قلعة الميرنغي مدة أطول.

وتشهد الساعات الماضية زيادة في الأحاديث حول مصير لوكاس فاسكيز في الفترة القادمة وموقفه من الرحيل عن البرنابيو وسط اهتمام عدد كبير من الأندية بالتعاقد معه.

ريال مدريد ينهي الجدل ويقرر تجديد عقد فاسكيز

وفي هذا السياق أكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن ريال مدريد قرر إنهاء الجدل القائم في الفترة الأخيرة حول مصير نجمه وموقفه من الرحيل.

وأكدت التقارير على أن تجديد عقد فاسكيز مع ريال مدريد ليس إلا مجرد وقت فقط ولا يوجد أي نية للنادي في التخلي عنه في الصيف.