نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عرض مفاجئ يهدد بقاء بيرسي تاو مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مسؤولو النادي الأهلي، عرضًا شفويًا للحصول على خدمات الجنوب إفريقي بيرسي تاو نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عرض تركي لضم بيرسي تاو

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو، حصل على عرضًا من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكنه لم يرتقي إلى العرض الرسمي.

وتابع المصدر: "العرض الذي وصل إلى النادي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، للاستفسار عن إمكانية رحيله إلى الدوري التركي، وبدأ التفاوض من أجله".

وأضاف: "الأهلي قد يفتح باب الرحيل أمام تاو للاحتراف في أوروبا، حال وصول عرض مادي ضخم، إلا أنه يؤجل مناقشة أي عروض في الوقت الحالي، لحين الانتهاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

ويحل المارد الأحمر ضيفًا على الترجي التونسي، يوم 18 مايو الجاري على استاد حمادي العقربي برادس الأولمبي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

فيما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين، علي استاد القاهرة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته وسط حضور جماهيري سوف يقترب من 60 ألف متفرج تقريبًا.