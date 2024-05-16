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أحمد جودة - القاهرة - أبلغ البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة الجبلاية بقراره النهائي حول إمكانية تواجد حكام أجانب في مباريات الأهلي، المقبلة بالدوري.

بيريرا يُبلغ اتحاد الكرة بقراره حول وجود حكام أجانب في مباريات الأهلي

وكان النادي الأهلي، وجه خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، اشترط خلاله 4 مطالب رسمية، أبرزها استقدام حكام أجانب لمبارياته التي يحددها مع الالتزام بدفع تكاليفهم.

وأكد بيريرا أنه لا يزال يتمسك بعدم استقطاب أي حكم أجنبي لإدارة مباريات الدوري لأي فريق، وأنه مستمر على سياسته من أجل منح الثقة للحكام المصريين.

من ناحية أخرى يحل المارد الأحمر ضيفًا على الترجي التونسي، يوم 18 مايو الجاري على استاد حمادي العقربي برادس الأولمبي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

فيما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين، علي استاد القاهرة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته وسط حضور جماهيري سوف يقترب من 60 ألف متفرج تقريبًا.