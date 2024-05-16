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أحمد جودة - القاهرة - اتفرج الحين ببلاش.. مباراة الاتحاد ضد الخليج بث مباشر - رابط سريع جودة HD

اتفرج الحين ببلاش.. مباراة الاتحاد ضد الخليج بث مباشر - رابط سريع جودة HD.. يترقب عشاق كرة القدم السعودية بشغف كبير انطلاق القمة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وفريق الخليج، وتأتي هذه المواجهة الشرسة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024.

اتفرج الحين ببلاش.. مباراة الاتحاد ضد الخليج بث مباشر - رابط سريع جودة HD

بث مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي 2024

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الخليج، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي لموسم 2023/2024، شبكة القنوات الرياضية السعودية فهي التي تمتلك الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قناة “SSC1.

بث مباشر.. موعد مباراة الخليج والاتحاد

من المقرر أن تنطلق مباراة الخليج ضد الاتحاد، في الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الأمير محمد بن فهد» معقل رفقاء محمد شريف.

بث مباشر.. الخليج ضد الاتحاد في الدوري السعودي

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مباراة اليوم أمام الخليج، وهو في جعبته 50 نقطة يحتل بهم «حامل اللقب» المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، من 31 مباراة خاضهم العميد في المسابقة حتى الآن، بواقع 15 انتصارًا، و5 تعادلات، وتلقت كتيبة جاياردو الهزيمة في 11 لقاء.

بينما يحتل فريق الخليج رفقاء محمد شريف، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 36 نقطة من 31 مباراة خاضهم الفريق في المسابقة حتى الآن، بواقع 9 انتصارات ومثلهم من التعادلات، وتلقى الهزيمة في 13 لقاء.

بث مباشر.. تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الخليج في الدوري السعودي اليوم

وجاء تشكيل الاتحاد المتوقع على النحو التالي: