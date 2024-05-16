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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى وذلك ضمن مباريات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة المصرى فى الدورى

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع

امير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيونى، عاصم صلاح

خط الوسط

احمد النادرى، سيرجى اكا، عبد العزيز سيد، كريم بامبو

خط الهجوم

اسامة فيصل، ياو انور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، محمد عبد الغنى، محمود قاعود، محمود سيد، احمد ربيع، عماد فتحى، احمد مدبولى، ابراهيم حسن، جريندو