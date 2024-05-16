الرياضة

حسم مصير أليجري مع يوفنتوس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم مصير أليجري مع يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي يوفنتوس الإيطالي مصير ماسيميليانو أليجري، معه خلال الفترة القادمة من الرحيل عن النادي أو عدمه.

وانتشرت العديد من التكهنات الصحفية، والتي تفيد بأن أليجري لن يواصل مسيرته مع نادي يوفنتوس خلال الفترة القادمة.

هل يرحل أليجري عن يوفنتوس؟

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية الإيطالية، فإن يوفنتوس وماسيميليانو أليجري سيفترقان في هذا الصيف دون أي شك.

كما أكدت التقارير على أن القرار المتبقي فقط هو تحديد ما إذا كان سيرحل أليجري عن الفريق الآن أم في نهاية الموسم.

يذكر أن يوفنتوس يتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة من أصل 36 مباراة خاضها.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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