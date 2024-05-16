تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة نهضة بركان

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أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وقام الجهاز الفني بالنزول بالحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي وفقًا للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق العديد من الجوانب التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

تقام مباراة الإياب بين الزمالك ونظيره نهضة بركان، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.