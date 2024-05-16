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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن إن لاعب ريال مدريد على طاولة إهتمام نادي إنتر ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي القادم.

لاعب ريال مدريد على طاولة إهتمام إنتر ميلان(طالع التفاصيل)

وحسبما ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "هناك رغبة من قبل نادي إنتر ميلان من أجل الحصول على خدمات مدافع ريال مدريد، ناتشو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

ويذكر أن عقد لاعب ريال مدريد ناتشو سوف ينتهي مع الفريق الإسباني في نهاية الموسم الحالي.

وكانت الصحف الإيطالية، قد أكدت فإن نادي إنتر سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع ناتشو في القدوم إلى جوزيبي مييتزا بدلًا من الإلتحاق بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكان ناتشو قد شارك برفقة فريقه هذا العام في 42 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات.