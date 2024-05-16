نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة المصري البورسعيدي لمواجهة البنك الأهلي اليوم في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي.

وتقام مباراة المصري والبنك الأهلي اليوم، في السابعة مساءً على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت تشكيلة المصري الأساسية، كلًا من:

حراسة المرمى : محمود جاد

: محمود جاد خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، حسين السيد، عمرو سعداوي

كريم العراقي، عمرو موسى، حسين السيد، عمرو سعداوي خط الوسط: محمود حمادة، إيزي ايميكا، ميدو جابر، سمير فكري

محمود حمادة، إيزي ايميكا، ميدو جابر، سمير فكري خط الهجوم: جيلاس جناوي، صلاح محسن

وجاءت قائمة بدلاء المصري، كالآتي: "عصام ثروت، محمد طارق، محمد دبش، حسن علي، يوسف الجوهري، أمادو با، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، الناشئ أحمد

شرف".