نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد بشأن مستقبل نافاس بعد رحيله عن باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن وجهة كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وقد ارتبط نافاس بمغادرة صفوف نادي باريس سان جيرمان بعد أن أعلن ذلك بشكل رسمي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجهة نافاس الجديدة

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن نادي سان دييجو إف سي الأمريكي مهتم بالتعاقد مع كيلور نافاس خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك كيلور نافاس مع فريق باريس سان جيرمان في 113 مباراة منذ انضمامه إلي النادي في عام 2019، ولم يدخل مرماه أي هدف في 51 مباراة.

يذكر أن باريس سان جيرمان يتواجد في المركز صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الذي حسمه لصالحه برصيد 73 نقطة.