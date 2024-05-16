نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى.. جوارديولا يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة صادمة في مستقبل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويقدم مانشستر سيتي مستويات مميزة تحت قيادة جوارديولا الذي وصل إلى الفريق في 2016 وقاده لإنجازات عديدة ومختلفة.

حقيقة رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي

وفي سياق ذلك فقد ذكرت تقارير صحفية أن هناك شعور داخل المانشستراوي بأن بيب جوارديولا سيغادر مانشستر سيتي في صيف عام 2025.

ومنذ أن أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع جوارديولا خلفًا للمدرب التشيلي مانويل بلغريني في 2016 وهو يحقق معه الإنجازات المختلفة والفريدة، وينقصه لقب واحد فقط ليدخل تاريخ السيتي من أوسع أبوابه.

وفي حال فاز مانشستر سيتي في الجولة القادمة بأي نتيجة على ضيفه وست هام من أجل ضمان حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حال حقق جوارديولا الدوري هذا العام سيكون هو الرابع له على التوالي وبذلك سيقفز إلى وصافة لائحة أكثر المدربين حصدًا للقب بواقع 6 مرّات، خلف الإسكتلندي أليكس فيرغسون أسطورة مانشستر يونايتد.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة، ويلاحقه أرسنال مباشرة بواقع 86 نقطة.