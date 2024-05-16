نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يتجسس على الترجي التونسي قبل النهائي الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كولر يدرس الترجي

من المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي، يوم 18 مايو الجاري على استاد حمادي العقربي برادس الأولمبي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

فيما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين، علي استاد القاهرة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته وسط حضور جماهيري سوف يقترب من 60 ألف متفرج تقريبًا.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني، الاستعانة بما يقرب من 8 مباريات للترجي من أجل دراسة الفريق التونسي جيدًا قبل مواجهة السبت المقبل برادس.

وحصل المدير الفني للأهلي على ملخص للفريق التونسي في 8 مباريات خاضها مؤخرًا بمنافسات مختلفة أبرزها مباراتي صن داونز بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباراة النجم الساحلي الأخيرة في الدوري التونسي التي حسمها الترجي لصالحه بثلاثة أهداف لهدفين.

كما حصل على مباراة محيط قرقنة في دور الـ32 لكأس تونس التي خسرها الترجي بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.