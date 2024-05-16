نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يحسم موقف أليجري.. هل سيرحل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فابرزيو رومانو متخصص سوق الانتقالات، موقف نادي يوفنتوس من مدرب الفريق الأول لكرة القدم الحالي، ماسيماليانو أليجري، بشأن الاستمرار أو الرحيل مع نهاية الموسم.

يوفنتوس يتفق مع أليجري على فسخ عقده

ونشر فابرزيو رومانو متخصص سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يوفنتوس توصل لاتفاق مع أليجري على فسخ العقد".

وتابع: "أليجري لن يكون مدربًا ليوفنتوس في الموسم المقبل وهذا الأمر قد تم التخطيط له منذ فبراير الماضي".

وأضاف: "الأمر المعلق في يوفنتوس هو إذا ما ستتم إقالة أليجري الآن أو سينتظر مع نهاية الموسم بعد 10 أيام".

وجدير بالذكر أن عقد أليجري سينتهي مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل في 30 يونيو 2025.