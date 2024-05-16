تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وشهدت تدريبات حراس المرمى مشاركة محمد عواد، ومحمد صبحي، ومعاذ علاء الدين، وعبد الرحمن نفاد، وعمر عبد العزيز.

وخاض خماسي حراسة المرمى تدريبات فنية خاصة تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس، أعقبها المشاركة في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية مع اللاعبين.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ونظيره نهضة بركان، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

