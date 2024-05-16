نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حصوله على راحة لوفاة والده.. نيمار ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك عقب حصوله على راحة أمس بسبب وفاة والده.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تقديم واجب العزاء للاعب داخل الملعب قبل انطلاق التدريبات.

وشارك "نيمار" في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء في الفقرة التأهيلية أو الخططية والتقسيمة الفنية استعدادًا للقاء المقبل.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ونظيره نهضة بركان، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

