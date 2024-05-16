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أحمد جودة - القاهرة - اتخذت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في تونس قرارًا رسميًا قبل مواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قرار رسمي من بعثة الأهلي في تونس قبل مواجهة الترجي التونسي

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي، يوم 18 مايو الجاري على استاد حمادي العقربي برادس الأولمبي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

فيما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين، علي استاد القاهرة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته وسط حضور جماهيري سوف يقترب من 60 ألف متفرج تقريبًا.

وقررت إدارة بعثة الأهلي في تونس إبعاد لاعبي الفريق عن أي مؤثرات خارجية قبل اللقاء المرتقب أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومنعت بعثة النادي، تواجد الجماهير أو النزلاء بفندق الإقامة في تونس مع لاعبي الفريق لفرض حالة من الجدية والإستقرار والتركيز داخل البعثة قبل النهائي المرتقب.

كما تم إلزام جميع اللاعبين بعدم مغادرة الغرف إلا لحضور المحاضرات أو التوجه للمران أو تناول الوجبات بنفس الطابق المخصص للفريق بفندق الإقامة.

