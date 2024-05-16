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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة الإسباني، للحصول على خدمات تشافي سيمونز نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

صفقة برشلونة الأولى في الميركاتو الصيفي تقترب من النهاية

ووفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن باريس سان جيرمان يريد الاعتماد على سيمونز في الموسم المقبل، لكنه سيحترم رغبته إذا أراد الذهاب لبرشلونة على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، إلى أن اللاعب الهولندي يدرس حاليًا خيار البقاء مع باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية سابقة، أكدت إلى أن سيمونز يرغب في العودة إلى برشلونة مرة أخري.

ويعد سيمونز إحدي المطالب الرئيسية لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يريد مدرب الفريق الكتالوني التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف البرسا في الموسم القادم.