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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف مفاوضات برشلونة للتعاقد مع نيكو ويليامز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ماركا تصدم جماهير برشلونة بشأن التعاقد مع الجناح الطائر

وطلب تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الكتالوني، من خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة التعاقد مع ويليامز في الميركاتو الصيفي لتدعيم خط هجوم البرسا في الموسم المقبل.

ومن ناحيتها، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن تعاقد برشلونة مع نيكو ويليامز خلال الميركاتو الصيفي مستحيل من الناحية الإقتصادية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، إلى أن البلوجرانا يحتاج إلى عمليات بيع كبرى لأبرز لاعبي الفريق الكتالوني، من أجل فتح المجال أمام التعاقد مع ويليامز في الانتقالات الصيفية.

ويأمل برشلونة في بيع أكثر من نجم خلال الميركاتو الصيفي من افساح المجال أمام التعاقد مع صفقات كبيرة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

