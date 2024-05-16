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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إيناكي بينيا حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لا ينوي مغادرة البرسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مثلما تردد في الآوان الأخيرة.

نجم برشلونة يحسم مصيره بشأن الرحيل في الميركاتو الصيفي

وكانت تقارير سابقة، أفادت بأن بينيا حارس مرمي الفريق الكتالوني، يريد الرحيل عن صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، نظرًا لعدم مشاركته مع البلوجرانا.

وقالت شبكة "ريفيلو" الإسبانية، إيناكي بينيا مستمر رفقة برشلونة، ومسؤولي النادي أخبروه بأنهم يريدون استمراره والحارس سعيد ولا يفكر بالمغادرة.

وأوضحت الشبكة الإسبانية، إلى أن بينيا سيرحل عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، في حالة أتي عرض مثير للاهتمام فقد تتغير الأمور وقتها، ويوافق برشلونة على رحيله.

