نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريفالدو: ليفاندوفسكي مهاجم كبير في السن.. وأتمنى بقاء بيدري لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ريفالدو أسطورة كرة القدم البرازيلي، عن رأيه في البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي، وموقفه من فكرة بيع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج في فترة الانتقالات الصيفية.

ريفالدو: ليفاندوفسكي مهاجم كبير في السن

قال ريفالدو في تصريحاته اليوم: “ليفاندوفسكي مهاجم رائع لكنه كبير في السن وهذا عامل مهم. في فترتي كان عندما يصل عمرك إلى الـ30 يبدأ النادي بالتفكير في بيعك”.

وتابع: “على الرغم من أنه قضى موسمين فقط في برشلونة، فإن الجماهير تريد فريق أقوى مما كان عليه قبل موسمين”.

وأضاف: “فيتور روكي لاعب شاب ولديه مستقبل لكن النادي أخطأ عندما جلبه في يناير، كان على برشلونة أن يتعامل معه مثلما يتعامل ريال مدريد مع مواهبه، يوقع معهم ويتركهم في أنديتهم لبعض الوقت مثل فينسيوس ورودريجو”.

وواصل: “حلم أي لاعب الانضمام إلى فريق مثل برشلونة، لكن القدوم في منتصف الموسم أضر به. أعتقد أن النادي كان يجب أن يحلل قبل أن يجلبه، هل سيكون خيار للمدرب أو لا يزال يفتقر لبعض الأشياء”.

وأكمل نجم برشلونة السابق: “إذا رحل دي يونج فمن المؤكد أن النادي يمكنه جلب لاعب بنفس مستواه أو حتى أفضل منه”.

وختم: “أريد أن يبقى بيدري في برشلونة. لا يزال لديه الكثير ليقدمه، هو لاعب رائع يقوم بأشياء عظيمة ويمكنه تحقيق عدة إنجازات”.