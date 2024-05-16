نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من حسام عبدالمجيد قبل موقعة الحسم بين الزمالك ونهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه يستعد بجدية لمباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل، من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب".

حسام عبدالمجيد:نسعى لإسعاد الجماهير وحصد اللقب

قال عبدالمجيد في تصريحات على هامش الأنشطة الإعلامية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للمباراة النهائية: "ننفذ تعليمات الجهاز الفني قبل لقاء الإياب ونسعى لإسعاد الجماهير في مباراة الأحد وحصد اللقب".

وأضاف حسام عبد المجيد: "الزمالك لم يحقق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، وارتكبنا بعض الأخطاء ونستطيع التعويض في لقاء العودة المقرر له يوم الأحد المقبل ونحقق مكسب كبير لإسعاد الجمهور".

وقال اللاعب: "كانت هناك حالة عدم توفيق للفريق في الشوط الأول خلال مباراة الذهاب، والفريق تحسن في الشوط الثاني، ونسعى لتحقيق الفوز في لقاء العودة لحصد اللقب".

واختتم حسام عبد المجيد تصريحاته قائلًا: "الزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولا يتأثر بالغيابات وأي لاعب سيشارك في المباراة سيبذل قصارى جهده".