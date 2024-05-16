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أحمد جودة - القاهرة - يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في الثانية والنصف ظهر يوم السبت المقبل باستاد القاهرة للحديث عن لقاء نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد المؤتمر الصحفي لجوميز ومعين الشعباني قبل لقاء نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن يتواجد عمر جابر لاعب الفريق في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

وسيخوض فريق الزمالك تدريبه الختامي في السادسة والنصف مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وفي سياق متصل يعقد معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان مؤتمره الصحفي في الواحدة والربع ظهر السبت المقبل، على أن يخوض الفريق المغربي تدريبه الأساسي في الثامنة مساء نفس اليوم باستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدارالية.

