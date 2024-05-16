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أحمد جودة - القاهرة - علق محمود متولي لاعب الأهلي، على مواجهة مضيفه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

"مهمة كبيرة للفريقين" محمود متولي يتحدث قبل مواجهة الترجي

وقال في تصريحات قبل مران الأهلي اليوم:"المواجهة عبارة عن مهمة كبيرة للفريقين وتحتاج لاستعداد خاص بها وكل فريق يستعد بالطريقة المناسبة له".

وأضاف:"النتائج التي حققناها مؤخرًا في الدوري ستمنحنا دافع قوي في مواجهة الترجي".

وتابع:"كل مباراة ولها ظروفها وكرة القدم مليئة بالمتغيرات، كما أنها تعتمد عل التركيز".

وواصل:"لا بد أن يكون لاعب كرة القدم في كامل الجاهزية، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".

وأشار:"علي معلول لاعب مهم للغاية وله تاىيخ كبير في منتخب تونس والنادي الأهلي، ويصنع الفارق مع الفريق".

وأكمل:"لا يوجد خلافات داخل الفريق، ونحن نلعب كفريق واحد والمشاركة قرار المدير الفني".

