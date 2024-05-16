نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يفوز على المصري بخماسية في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق البنك الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي بخمسة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

سجل عاصم صلاح لاعب البنك الأهلي في الدقيقة 43 الهدف الأول لفريقه، ثم أضاف أسامة فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل الهدف الأول للمصري عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 60.

احرز الهدف الثالث للبنك الأهلي ياه أنور في الدقيقة 63، وتمكن عاصم صالح من احراز الهدف الرابع في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، سجل الهدف الخامس ياه أنور في الدقيقة 85.

سجل المصري الهدف الثاني في الدقيقة 93 من ركله جزاء عن طريق ميدو جابر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلي ل22 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر بينما يحافظ المصري علي الوصافة برصيد 37 نقطة بالمركز الثاني في ترتيب الدوري المصري.

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي

جاء تشكيل المصري في مواجهة البنك الأهلي كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، عمرو موسى ، حسين السيد ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، ايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري ، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، محمد طارق، محمد دبش، حسن علي، يوسف الجوهري، أمادو با، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، الناشئ أحمد شرف

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى بعدما تجمد رصيده إلى 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 22مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا آخر.

