اطلاق الهوية البصرية والشعار الجديد للمنتخبات الوطنية

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رياض - احمد صلاح - أطلق اتحاد كرة القدم، الخميس، الهوية البصرية الجديدة التي تحمل دلالات وأبعاد وطنية، بشكل حديث ومعاصر، من خلال دمج ألوان العلَم الأردني، وإبراز النجمة السباعية بشكل رئيس، لتعزيز الروح الوطنية والانتماء بين اللاعبين والجماهير.

وتتضمن الهوية البصرية، تدشين الشعار الجديد للمنتخبات الوطنية للمرة الأولى، حيث سيستخدم خلال مشاركات المنتخبات في المباريات والمنافسات، فيما تم تعديل شعار الاتحاد الأردني لكرة القدم.ويرمز شعار المنتخبات الوطنية، للقوة والتكاتف والشغف والطموح، من خلال تصميم العلَم الأردني والنجمة السباعية محاطا بإطار الدرع، ليعبر عن القوة والإرادة والعزيمة، عند اللاعبين والجماهير.

في المقابل، يعبر شعار الاتحاد الأردني بشكله الدائري عن المؤسسية والشفافية، بالتفاف ألوان العلَم الأردني حول النجمة السباعية، ليشكل منارة للعمل المؤسسي المتطور، مجسدا آمال وطموحات كرة القدم الأردنية.

ويأتي إطلاق الهوية البصرية الجديدة، في إطار رؤية الاتحاد للنهوض بكرة القدم الأردنية، وتطوير الجوانب الإدارية والفنية، وتعزيز التواصل البصري في عالم كرة القدم، بالتزامن مع التجهيز للإعلان عن استراتيجية الاتحاد للسنوات الخمس المقبلة، سعيا لتحقيق تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية كافة.

وأكد الاتحاد عدم استخدام شعار المنتخبات الوطنية وشعار الاتحاد الأردني لكرة القدم، لأي أغراض تجارية، دون إذن خطي من الاتحاد .