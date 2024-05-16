نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يغري برشلونة بعرض لا يُقاوم لضم هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي بايرن ميونخ، في الحصول على خدمات أحد لاعبي برشلونة الإسباني في فترة سوق الانتقالات الصيفية وذلك من أجل دعم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

بايرن ميونخ يقدم 80 مليون يورو مقابل أراخو

وحسب الصحفي الإسباني سيكي رودريجيز، فإن نادي بايرن ميونخ سوف يتقدم بعرض مالي قيمته 80 مليون يورو إلى برشلونة من أجل ضم المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو.

وقال رودريجيز، إن إدارة برشلونة متمسكة ببقاء أراوخو ولا ترغب في بيعه لذلك؛ تفضل بيع لاعبين آخرين بدلًا منه خلال الفترة الصيفية لتوفير سيولة مالية لخزينة النادي.

ويتجه نادي برشلونة، لبيع لاعبين مثل الهولندي فرينكي دي يونج والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الميركاتو الصيفي، ولكن لن يتم السماح برحيل أراوخو.