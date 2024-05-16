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أحمد جودة - القاهرة - أُوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، المدرب ماسيميليانو أليجري مباراتين بعد طرده في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم في الفوز يوفنتوس على أتالانتا 1-0 الأربعاء.

إيقاف أليجري مباراتين بعد طرده في نهائي كأس إيطاليا

وبررت لجنة الانضباط في الاتحاد قرارها بالإشارة بشكل خاص إلى "سلوكه العدواني تجاه الحكم المساعد الرابع"، بالإضافة إلى "عودته إلى أرض الملعب بعد طرده بسلوك غير محترم تجاه الحكام".

ورمى أليجري الذي أنقذ موسمه بعد عدم التتويج بلقب الدوري للموسم الرابع تواليًا ليوفنتوس، قميصه وربطة عنقه على أرض الملعب وصرخ في وجه الحكم الرابع خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها على أتالانتا وتوّج بطلًا للمرة الـ15 في تاريخ "السيدة العجوز".

وصفّق المدرب البالغ 56 عامًا بشكلٍ ساخرٍ في وجه الحكم الرئيسي بعد طرده في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع نهاية المباراة، ثم اقترب من الحكم الرابع بطريقةٍ تهديدية.