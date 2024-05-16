نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل البرسا لخوض مواجهة ألميريا، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويلاقي برشلونة نظيره ألميريا، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم الخميس.

وتبدأ أحداث مباراة برشلونة أمام نظيره ألميريا، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل برشلونة أمام ألميريا كل من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

تير شتيجن خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو، فورت

كوندي، كوبارسي، إينيجو، فورت خط الوسط: روبيرتو، بيدري، فيرمين لوبيز، لامين يامال

روبيرتو، بيدري، فيرمين لوبيز، لامين يامال خط الهجوم: ليفاندوفسكي، فيران توريس

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد ألميريا في المركز 20 برصيد 17 نقطة.