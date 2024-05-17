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أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في تحقيق الفوز أمام نظيره ألميريا، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، بهدفين نظيفين.

ثنائية فيرمين لوبيز تقود برشلونة للفوز على ألميريا في الدوري الإسباني

افتتح التهديف، فيرمين لوبيز في الدقيقة 14 من صناعة هيكتور فورت، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أحرز فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 67 من صناعة سيرجي روبرتو، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدفين مقابل لا شيء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 79 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 17 نقطة محتلًا المركز العشرين.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره رايو فاييكانو، في إطار منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.

