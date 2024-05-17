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أحمد جودة - القاهرة -



أعرب محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن سعادته بعودة طلعت يوسف، المدير الفني لمودرن فيوتشر مُجددًا للتدريب في الدوري المصري الممتاز.

بركات: سعداء بعودة طلعت يوسف للدوري.. ونجويم لاعب عصري



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة إنبي ومودرن فيوتشر كانت متكافئة بشكل كبير".



وأضاف: "الفريقان كان يبحثان عن التعادل أكثر من الفوز، ويجب أن نهنئ طلعت يوسف، المدير الفني لمودرن فيوتشر، بعد العودة للتدريب في الدوري".



وأضاف: "كان من المهم لطلعت يوسف الفوز في أولى مبارياته مع مودرن فيوتشر، الذي كان يجب أن يتأثر بعد مغادرة عدد من نجومه، مثل محمد رضا بوبو ومحمود مرعي وناصر ماهر".



وتابع: "جوناثان نجويم، لاعب مودرن فيوتشر هو ظهير أيسر عصري، وساهم في فوز الفريق على إنبي بهدف نظيف مساء الخميس".



وأكمل: "إدارة مودرن فيوتشر رأت أن نتائج الفريق كانت يجب أن تكون أفضل في الفترة الماضية، لذا قرر إقالة تامر مصطفى، وهذا لا يقلل منه".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "طلعت يوسف تمكن من الفوز في أولى مبارياته، مع فريق عنيد وهو إنبي، صاحب السياسة".

