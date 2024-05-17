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أحمد جودة - القاهرة -



أكد وليد عبدالوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن الملعب جاهز لاستقبال نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

وليد عبدالوهاب: نهائي الكونفدرالية سيكون تاريخيا..وجاهزين بالسعة الكاملة لاستقبال الجماهير

وقال عبدالوهاب فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "نهائي الكونفدرالية سيكون كرنفالا وأتمنى تتويج الزمالك باللقب، وجاهزون لاستقبال المباراة وستكون في أفضل صورة".

وأضاف: "لأول مرة يتم ترقيم مدرجات المقصورة الرئيسية حتى يتسنى لحاملي التذاكر معرفة أماكنهم وسيكوت اقبال كبير للجماهير".

وتابع: "سعة الاستاد الرئيسية 72 ألف كرسي، وجاهزين بالسعة الكاملة لاستقبال الجماهير".

