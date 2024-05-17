برشلونة يبتعد بوصافة الليغا
سجّل لاعب وسط برشلونة الشاب فيرمين لوبيز هدفين ليقود النادي الكتالوني إلى فوز على مضيفه ألميريا متذيّل الترتيب 2-صفر، الخميس، ضمن المرحلة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وأحرز لوبيز هدفي برشلونة في الدقيقتين 14 و67.
وأتاح الفوز لبرشلونة تعزيز مركزه الثاني بفارق أربع نقاط عن جيرونا ثالث الترتيب، والذي تعرض للهزيمة أمام فياريال بهدف دون رد ضمن ذات الجولة.
وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الرابع والعشرين، مقابل 7 تعادلات و5 هزائم في المسابقة، إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد ألميريا، الذي مني بخسارته الثالثة والعشرين مقابل فوزين و11 تعادلا بالدوري، عند 17 نقطة، ليظل قابعا في قاع الترتيب.
من جهة أخرى، سقط ريال بيتيس في فخ التعادل بنتيجة 2-2 أمام لاس بالماس الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية باحتلاله المركز الأخير برصيد 17 نقطة.
ويعد التعادل نتيجة مخيبة بالنسبة لبيتيس الذي تراجع إلى المركز السابع برصيد 56 نقطة، بعد فوز ريال سوسييداد، سادس الترتيب برصيد 57 نقطة، على فالنسيا (1 - صفر) في ظل المعركة القائمة بين الفريقين للتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
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