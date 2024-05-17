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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر أفضل فنيًا من الترجي التونسي، وذلك قبل المباراة التي تجمع الفريقين، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بركات: الأهلي أفضل فنيا من الترجي.. والخطيب أسطورة



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أرى أن الأهلي الأجهز والأعلى فنيًا من الترجي التونسي، ومارسيل كولر، المدير الفني وصل باللاعبين لأفضل لياقة فنية وبدنية قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا".



وأضاف: "محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تونس أسطورة، ودائمًا يكون حريصًا على التواجد في المباريات الكبيرة، وهذا يساعد كثيرًا لاعبي الأهلي".



وتابع: "النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة في دوري أبطال إفريقيا، والأهلي والترجي فريقان كبيران، والأهلي تُوج بالبطولة 11 مرة، والترجي تُوج بالبطولة 4 مرات".



وأكمل: "ميجيل كاردوسو، المدير الفني للترجي غير شكل الترجي بشكل كبير، بالإضافة للتدعيمات التي ساعدت الفريق على التطور، وهذا ظهر في تحسن النتائج ومستواه أيضًا".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الترجي أصبح فريقًا منظمًا، وهذه الفرق يجب أن تخشى منها، خصوصًا في الدور النهائي، والفريق التونسي يعرف أيضًا كيف يسجل الهدف ويحافظ عليه".

