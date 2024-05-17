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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا القائمة الأولية للاعبيه المشاركين في يورو 2024 والتي تضم 30 لاعبا.

رونالد كومان يعلن قائمة منتخب هولندا الأولية المشاركة في يورو 2024

وتقام البطولة في ألمانيا نهائيات يورو 2024 بين يومي 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب هولندا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بولندا وفرنسا والنمسا.

ويستعد منتخب هولندا للمواجهة الودية التي تقام ضد كندا قبل انطلاق البطولة.

وشهدت القائمة تواجد دالي بيلند مدافع جيرونا، حيث يعد صاحب العمل الأكبر في القائمة بعمر 34 عاما، كما يتواجد جورجينيو فينالدوم لاعب وسط الاتفاق السعودي.

وضمت قائمة منتخب هولندا الأولية كالتالي:

حراسة المرمى: جاستن بيلو (فينيورد) – مارك فليكن (برينتفورد الإنجليزي) – نيك أولجي (سبارتا روتردام) – برات فيربروجين (برايتون الإنجليزي)

خط الدفاع: ناثان أكي (مانشستر سيتي الإنجليزي) – دالي بيلند (جيرونا الإسباني) – فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي) – دينزل دومفريس (إنتر الإيطالي) – جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن الألماني) – لوتشارل جيرترويدا (فينيورد) – ماتيس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني) – أيان ماتيسن (بوروسيا دورتموند الألماني) – كونتين تيمبر (فينيورد) – ميكي فان دي فين (توتنام الإنجليزي) – ستيفن دي فري (إنتر الإيطالي)

خط الوسط: راين جرافينبرخ (ليفربول الإنجليزي) – فرينكي دي يونج (برشلونة الإسباني) – تيون كوبمينيرس (أتالانتا الإيطالي) – تيجاني رينديرز (ميلان الإيطالي) – مارتن دي رون (أتالانتا الإيطالي) – جيردي شاوتين (بولونيا الإيطالي) – تشافي سيمونز (لايبزج الألماني) – جوي فيرمين (إيندهوفن) – جورجينيو فينالدوم (الاتفاق السعودي)

خط الهجوم: ستيفن بيرجفاين (أياكس الهولندي) – براين بروبي (أياكس الهولندي) – ممفيس ديباي (أتليتكو مدريد الإسباني) – كودي جاكبو (ليفربول الإنجليزي) - دونيل مالين (بوروسيا دورتموند الألماني) – فوت فيجورست (هوفنهايم الألماني)