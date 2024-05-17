نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق جعفر: واثق في قدرة لاعبي الزمالك على التتويج بالكونفدرالية.. والمباراة لن تكون سهلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان سيكون العامل الأكبر عليها للاعبين، الذين يجب عليهم اللعب بإصرار وتركيز شديد من أجل حسم اللقب، مشيرًا إلى أن إرادة اللاعبين هي من ستجعل الفريق يتوج باللقب.

فاروق جعفر: واثق في قدرة لاعبي الزمالك على التتويج بالكونفدرالية.. والمباراة لن تكون سهلة

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "واثق في اللاعبين وبدعم الجماهير الكبير، فأن لاعبي الزمالك قادرين على صناعة التاريخ والتتويج باللقب، والجميع سيتذكر تلك البطولات على مر السنين".

وأضاف: "يجب أن يكون لاعبي الفريق في قمة الهدوء وعدم الاستعجال واللعب بتنظيم، واستغلال الكرات الثابتة، مع التسليم والتسلم بشكل جيد، وضرورة غلق المساحات والدفاع بشكل جيد، وتفادي أي أخطاء من جانب الخط الخلفي".

وواصل: "بالتأكيد نهضة بركان سيحاول إضاعة الوقت قدر الإمكان، ولاعبي الأهلي والزمالك سيتعرضون لهذه المواقف، وأتمنى أن يتم التعامل مع هذه الامور بالخبرات، وعدم استعجال احراز الأهداف، ويجب اللعب بروح وقوة".

وزاد: "المباراة ليست سهلة، لكن بروح وتركيز لاعبي الزمالك والفكر العالي سيحقق الفريق نتيجة جيدة، ولا بد أن يكون جوميز درس المنافس جيدًا وكذلك محلل الأداء، لأن نهضة بركان يتميز بالكرات العرضية، وسوف يقوم باغلاق الثلث الأخير من ملعبهم بشكل قوي".

وأكد: "لا بد أن تكون خطوط الزمالك قريبة، مع التركيز في الفرص التي تتاح للاعبين من أجل تسجيل الأهداف".

