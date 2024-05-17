نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يفتح النار على مدافعي الأبيض بسبب مباراة نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مدافعي الأبيض هم من جاملوا فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نجم الزمالك السابق يفتح النار على مدافعي الأبيض بسبب مباراة نهضة بركان



وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا: "الزمالك لديه بعض المميزات التي تمنحه الأفضلية أمام نهضة بركان، وهي الجماهير والنواحي والجماهير وخبرات بعض اللاعبين".



وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك جهّز الفريق، وأصلح في الفترة الماضية ما يمكن إصلاحه من أجل هذا اليوم، ومن أجل التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية".



وتابع: "الجماهير ستكون النجم رقم واحد في مباراة نهضة بركان.. إذا نفذ لاعبو الزمالك تعليمات جوزيه جوميز سيفوز الفريق بنتيجة كبيرة، لأن الفارق بين الفريقين واضح".



وأكمل: "الزمالك حقق نتيجة إيجابية وفقًا لمستواه في الشوط الأول، والحكام كانت قراراتهم صحيحة في مباراة الذهاب، ولكن من جامل نهضة بركان هم مدافعو الزمالك".



وواصل: "مباراة الأحد القادم لا تتحمل خطأ واحد.. أحمد فتوح في مباراة الذهاب لم يكن جيدًا في الشوط الأول، حتى حمزة المثلوثي مستواه كان متراجعًا في ظل المستوى الجماعي للفريق".



وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "تطور وتحسن مستوى الزمالك في الشوط الثاني كان سره شخصية الفريق، وكان لدى اللاعبين شعورًا بأنهم يستطعيون العودة في النتيجة".

