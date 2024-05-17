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أحمد جودة - القاهرة -



أكد إبراهيم عبدالخالق، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تخطى نهضة بركان والتتويج بلقب الكونفدرالية.

إبراهيم عبدالخالق: الزمالك قادر بدعم جماهيره على التتويج بالكونفدرالية.. وأنصح اللاعبين بهذا الأمر



وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "الزمالك قادر بدعم جماهيره على تخطي نهضة بركان والحصول على لقب الكونفدرالية رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي".



وأضاف: "أنصح اللاعبين بعدم الاستعجال والحرص على عدم استقبال أهداف، ولا بد من الضغط على لاعبي نهضة بركان واستغلال عنصر الجماهير وأتوقع فوز بالزمالك بهدفين دون رد".



موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية



وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ونظيره نهضة بركان، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي